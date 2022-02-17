Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Serkan Güneri (37), henüz belirlenemeyen nedenle elini demir kesen makineye kaptırdı.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güneri, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title