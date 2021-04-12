Karabük'te elektrik teline takılan yaralı doğan tedavi altına alındı
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Karabük'te elektrik teline takılan yaralı doğan tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te elektrik teline takılan yaralı doğan tedavi altına alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde elektrik teline takılan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde elektrik teline takılan yaralı doğan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kışla köyünde elektrik tellerine takılan doğanı fark etti.

Yaralı kuşu bulunduğu yerden kurtaran personel, kuşu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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