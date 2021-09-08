Karabük'te elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek
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Karabük'te elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek

Karabük'te elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Karabük'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Karabük'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile yapılacak olan YG-AG elektrik şebekesi yapım işlerinin ihaleleri, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma usulü" ile yapılacak.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin geçici teminat bedeli 236 bin 820 lira, keşif bedeli ise 7 milyon 894 bin lira olarak belirlendi.

İhale 28 Eylül tarihinde saat 10.30'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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Karabük'te elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek - Haberler Ekonomi
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