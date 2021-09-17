Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Karabük'te elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayır Mahallesi'ndeki tren yolunun kenarındaki kablolardan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Söndürme sırasında zaman zaman elektriğin kısa devre yaptığı görüldü.

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
Alkollü vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Alkollü vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

 Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

 EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Amelia Hamlin Cansu Dere Farah Zeynep Abdullah
Spor Hamit Altıntop Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Rıza Çalımbay Şenol Güneş Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:11:41. #1.11#