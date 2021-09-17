Son dakika haberi! Elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Karabük'te elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayır Mahallesi'ndeki tren yolunun kenarındaki kablolardan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Söndürme sırasında zaman zaman elektriğin kısa devre yaptığı görüldü.