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Karabük'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Karabük'te jandarma ekipleri, define aramalarında kullanmak için el yapımı patlayıcı yaptığı iddia edilen şahsın evinde patlayıcı madde ele geçirdi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te jandarma ekipleri, define aramalarında kullanmak için el yapımı patlayıcı yaptığı iddia edilen şahsın evinde patlayıcı madde ele geçirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu M.A. (37) isimli şahsın tarihi eser aramaları sırasında kullanılmak üzere el yapımı patlayıcı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın çalıştığı işyerine ve evine savcılıktan alınan arama kararı ile operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet 30 cm uzunluğunda kablo ve fünye tertibatlı materyal ile 226 gram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı ise imha edildi. - KARABÜK

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