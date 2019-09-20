Karabük'te "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi

20.09.2019 11:23

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversiteye başlayan öğrenciler için bilgilendirme standı açıldı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim döneminin Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), Karabük şehirlerarası otobüs terminali, Safranbolu şehirlerarası otobüs terminali, KBÜ emir Çelik Kampüsü ve Safranbolu yerleşkesinde bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında bilgilendirme standı açıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, lisans ve ön lisans yerleştirme sınavını kazanarak Karabük Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerle geçmişte ulaşamadıkları öğrencilerin zararlı alışkanlık ve oluşumlar hakkında bilgilendirilerek terör örgütlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla yapılan faaliyetle ilgili olarak görüşülen aile ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındığı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA