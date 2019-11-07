Karabük'te ekmek fırınları denetlendi

07.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:43

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gramaj ile etiket kontrolü denetimleri yapıldı.



Denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sırasında iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşların gönül rahatlığı ile unlu mamulleri satın alabilmeleri amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. Vergili, "Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde unlu mamulleri tüketebilmelerini sağlamaktır. Bu konuda gerekli özeni gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA