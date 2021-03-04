Karabük'te ehliyetine el konulan sürücü alkollü araç kullanmaktan 9'uncu cezasını yedi
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Karabük'te ehliyetine el konulan sürücü alkollü araç kullanmaktan 9'uncu cezasını yedi

04.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:50
Karabük'te ehliyetine el konulan sürücü alkollü araç kullanmaktan 9'uncu cezasını yedi

Karabük'ün Eflani ilçesinde alkollü araç kullandığı için daha önce ehliyetine el konulan sürücüye, aynı suçtan yakalandığı gerekçesiyle 9'uncu kez cezai işlem uygulandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde alkollü araç kullandığı için daha önce ehliyetine el konulan sürücüye, aynı suçtan yakalandığı gerekçesiyle 9'uncu kez cezai işlem uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük-Eflani kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü M.G'nin 338 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce trafik görevlilerince el konulduğu tespit edildi.

M.G'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 396 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesi 5 yıl geri alınan M.G'nin, alkollü araç kullanmaktan 9'uncu cezasını yediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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