Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

KARABÜK (AA) - Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde eğitime 20 Ocak perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.