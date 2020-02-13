Karabük'te eğitime kar engeli

13.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:58

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime merkez ve Safranbolu ilçesinde 1 gün ara verildi.



Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların, bugün tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA