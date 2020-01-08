Karabük'te eğitime kar engeli
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Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

08.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:36
Karabük'te eğitime kar engeli

'ün ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Lisesi dahil) okullarda bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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