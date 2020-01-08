Karabük'te eğitime kar engeli

08.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:36

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA