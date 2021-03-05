Karabük'te eczanelerin mesai saatleri düzenlendi
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Karabük'te eczanelerin mesai saatleri düzenlendi

05.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:10
Karabük'te eczanelerin mesai saatleri düzenlendi

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında Karabük'teki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında Karabük'teki eczanelerin mesai saatleri düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandığı ve bazı kararların alındığı kaydedildi.

Açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları 12. sınıf öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlanamayan işletmelerde beceri eğitimi uygulamalarının, gerekli tedbirler alınması koşuluyla 8 Mart'tan itibaren il genelinde tüm işletmelerde ve sağlık kuruluşlarında başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

Karabük Üniversitesinde sağlık alanında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin ertelenen zorunlu alan uygulamalarının, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda salgın konusunda gerekli tedbirlere hassasiyetle dikkat edilerek 8 Mart'tan itibaren kontrollü olarak başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizdeki tüm eczanelerin 8 Mart'tan itibaren çalışma saatlerinin 08.30-18.30 saatleri arası olarak belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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