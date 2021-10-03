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KARABÜK'TE DÜZENLENEN OFF-ROAD ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü ayağında pilotların zorlu parkurlardaki mücadeleleri heyecanla izlendi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - Karabük'te düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3'üncü ayağında pilotların zorlu parkurlardaki mücadeleleri heyecanla izlendi. 2 gün süren yarışmayı Kenan Özsoy ve Harun Deynek ikilisi kazandı.

Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen ve dün başlayan şampiyonanın 2'nci gününde araçlar görsel şölen sundu. Araçların özel ve zorlu parkurdaki mücadeleleri şenliğe katılan binlerce vatandaş tarafından heyecan içinde takip edildi. Parkurdaki havuz ve rampa engeli gibi birçok engeli aşan araçların performansı büyük beğeni topladı.

5 saat süren yarışın sonunda Kenan Özsoy ve Harun Deynek ikilisi birinci, Ertan Nacaroğlu ve Eray Yanlar ikilisi ikinci, Mustafa Saray ve Samet Zurnacı ikilisi ise üçüncü oldu. Dereceye girenler için alanda ödül töreni düzenlendi. Kenan Özsoy ve Harun Deynek ikilisi kupalarını Karabük Vali Yardımcısı Muhammet Akın'ın elinden aldı.

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OFF-ROAD ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OFF-ROAD ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OFF-ROAD ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OFF-ROAD ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
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Haber: KARABÜK'TE DÜZENLENEN OFF-ROAD ŞAMPİYONASI SONA ERDİ - Haberler
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