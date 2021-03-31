Karabük'te düzenlenecek oryantiring organizasyonları ertelendi
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Karabük'te düzenlenecek oryantiring organizasyonları ertelendi

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Karabük'te düzenlenecek oryantiring organizasyonları ertelendi

Karabük'te 2-4 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan oryantiring yarışması ve kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.

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Karabük'te 2-4 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan oryantiring yarışması ve kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından Kovid-19 önlemlerine yönelik alınan kararlar doğrultusunda, 2-4 Nisan tarihlerinde Karabük'te icra edilecek olan 3. Kademe Oryantiring Yarışması ve antrenman kampının ertelendiği belirtildi.

Karabük'ün, salgında çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasına girdiği vurgulanarak, "Karabük Valiliği ile Türkiye Oryantiring Federasyonunun almış olduğu kararlar neticesinde organizasyonlar, sporcularımızın sağlığı düşünülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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