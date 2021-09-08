Karabük'te duvarı yıkılan balkondan düşen 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te duvarı yıkılan balkondan düşen 2 kişi yaralandı

Karabük'te duvarı yıkılan balkondan düşen 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te duvarı yıkılan 3. kat balkonundan düşen iki kişi yaralandı.

Karabük'te duvarı yıkılan 3. kat balkonundan düşen iki kişi yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki 3 katlı evin üst kat balkonunun duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

Bu sırada balkonda bulunan Mustafa A. ile Olcay Y, yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü.

Gürültüyü duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa A. ve Olcay Y, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evin etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Yeşim Salkım Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ali Öztürk Çağdaş Atan Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karabük'te duvarı yıkılan balkondan düşen 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 03:11:26. #1.16#

title