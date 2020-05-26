Karabük'te "dur" ihtarına uymayan ambulans sürücüsü yakalandı Karabük'te özel bir şirkete ait ambulansla polis noktalarından "dur" ihtarına rağmen geçen sürücü yakalandı.

Karabük'te özel bir şirkete ait ambulansla polis noktalarından "dur" ihtarına rağmen geçen sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten İstanbul'a giden H.E. (26) yönetimindeki 34 BGV 930 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşturulan polis noktalarından sirenlerini açarak geçmeye çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayarak birkaç polis noktasından bu şekilde geçen ambulans, kent çıkışındaki Organize Sanayi Bölgesi girişinde durduruldu.

İçinde hasta olmadığı anlaşılan ambulansın sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Kente 3 gün önce İstanbul ilinden geldiği anlaşılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen ambulans sürücüsünün yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA