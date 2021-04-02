Karabük'te Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi
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Karabük'te Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Karabük'te, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmlilere yönelik etkinlikler yapıldı.

Karabük'te, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmlilere yönelik etkinlikler yapıldı.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden Vali Fuat Gürel, öğrencilerle bir araya geldi.

Okul müdürü Adnan Taşlıyan'dan okulda yürütülen çalışmalarla ve etkinliklerle ilgili bilgi alan Gürel, sınıfları ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklarla pasta kesen Gürel, "Onlar bizim çocuklarımız. Bizden farklı ve özel durumları var. Sizler işinizi aşkla şefkatle merhametle ve sevgiyle yapıyorsunuz. Burada eğitim vermek ayrı bir yetenek ve beceri gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor, sizlere emekleriniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdür yardımcıları, okul müdürü ve öğretmenler eşlik etti.

Öte yandan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve il müdürlüğü çalışanları, maske ve giydikleri kıyafetlerle otizmin sembolü mavi renge bürünerek farkındalık oluşturdu.

Otizmin, erken çocukluk döneminde başlayan ciddi bir gelişimsel bozukluk olduğuna değinen Sökmen, müdürlük olarak mavi renkli kıyafetler giyerek otizme dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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