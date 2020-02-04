Karabük'te DSİ yatırımları görüşüldü

04.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:59

Karabük Valisi Fuat Gürel, Devlet Su İşleri (DSİ) 234. Şube Müdürü Yasin Devrim'den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci'nin hazır bulunduğu toplantıda, 2019 yılında yapılan yatırımlar ve 2020 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Devrim, içme suyu, hidroelektrik potansiyeli, HES projeleri, tamamlanan ve projesi devam eden baraj, gölet, sulama, ıslah ve taşkın tesisleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.



Karabük'teki tarımının gelişmesi için DSİ yatırımlarını önemsediğini ifade eden Gürel, gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle Şube Müdürü Yasin Devrim ve DSİ personeline teşekkür ederek, başarılar diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA