Karabük'te "drone"lu trafik denetimi
Karabük'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.
Karabük'te drone destekli yapılan trafik denetimlerinde, 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında yapılan kontrollerde, kırmızı ışık ihlalinde bulunan biri özel halk otobüsü şoförü olmak üzere 36 sürücüye 8 bin 460 lira ceza uygulandı.
Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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