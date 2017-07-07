Karabük'te Dilenci Operasyonu

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda dilencilere yönelik operasyon yaptı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ekiplerin, cuma pazarı mevkisi, cami ve hastaneler çevresinde halkın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmadığını söyledi.



Yakalanan dilencilere ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığını ifade eden Vergili, şöyle konuştu:



"Şehrimizde gerçek ihtiyaç sahipleri için gereken yardımlar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar ederek dilencilik konusunda meslek haline getiren kişilere itibar etmeyiniz. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyemizce, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardım yapılmaktadır. Gerçek ihtiyaç sahibi olduklarını bildirmeleri dahilinde belediyemizce yardım edilmeye devam edileceğini belirterek dilencilik yapan kişileri belediyemiz 185 zabıta ve çağrı merkezimiz 444 21 78 numaralı telefonlara ihbar ediniz."