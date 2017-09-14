Karabük'te Dilenci Operasyonu

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde dilenci operasyonu yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, özellikle cuma pazarı mevkisi, cami ve hastaneler çevresinde halkın duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.



Dilencilerin zabıta ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince 109 lira idari para cezası uygulanırken ürünlerine de el konuldu. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişi ve kişilere yönelik denetimlere devam edecek."