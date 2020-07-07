Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
07.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:39
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İnceçay köyündeki bahçesine giden İsmail Özenir'in (76) kullandığı 78 AK 441 plakalı traktör Şabanlar Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Özenir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özenir'in cenazesi, incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA