Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü
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Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü

Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Karabük'te devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burunsuz köyünde yaşayan Osman Karatepe, hayvanlarını otlatmak için traktörü ile ormanlık alana gitti.

Hayvanların gelmesine rağmen köye dönmeyen Karatape'yi aramaya giden yakınları, traktörü devrilmiş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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