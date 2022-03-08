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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen asfalt yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen asfalt yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bartın'dan Karabük'e yönüne giden H.Ö. idaresindeki asfalt yüklü 78 DE 624 plakalı tır, ilçe girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Haberler

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