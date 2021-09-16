Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Namık Emre G. (42) idaresindeki 06 AE 4279 plakalı tır, Beştepeler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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