Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Rümeysa T'nin kullandığı 78 BZ 520 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki korkuluklara çarparak devrildi.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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