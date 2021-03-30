Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolünü kaybederek tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolünü kaybederek tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu istikametinden Safranbolu'ya gelen Selahattin Bayhan yönetimindeki 78 BF 949 plakalı otomobil, Yazıköy bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

Yol kenarındaki tarlaya girerek 100 metre ilerleyen ve daha sonra devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Şoka girdiği anlaşılan sürücü, olay yerinden geçtiği sırada kazayı gören bir askeri sağlık personeli tarafından otomobilden çıkartıldı.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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