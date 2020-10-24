Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

24.10.2020 22:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:19

Karabük'te ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus A. (29) yönetimindeki 81 AK 433 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda önce yol kenarındaki ağaca ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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