Karabük'te devrilen otomobildeki uzman çavuş ile eşi ve oğlu yaralandı - Haberler

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Karabük'te devrilen otomobildeki uzman çavuş ile eşi ve oğlu yaralandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te devrilen otomobildeki uzman çavuş ile eşi ve oğlu yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Eflani istikametine giden Berkan Ç. (29) yönetimindeki 06 LAF 67 plakalı otomobil, Ulugeçit köyü yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki eşi Melike (28) ile oğlu Zeynel Ç. (2) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eflani Devlet Hastanesine götürdü.

Sürücünün, Karabük'te uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Otomobil, Karabük, Çavuş, Güncel, Haberler

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