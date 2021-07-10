Karabük'te devrilen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı
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Karabük'te devrilen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı

Karabük'te devrilen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kızı yaralandı.

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kızı yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Ç.A. yönetimindeki 01 AGM 025 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde aynı yönde seyreden K.D. idaresindeki 78 BY 167 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle K.D'nin kullandığı otomobil refüje devrildi.

Kazada yaralanan K.D. ve yanındaki kızı C.S.D. (7), sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te devrilen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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