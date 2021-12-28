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Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden Mürsel E. (65) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle D-100 karayolu Kemikli rampalarında devrildi.

Yol ortasında ters duran otomobilin sürücüsü ve yanındaki Hatun E. (69) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 karayolu otomobilin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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