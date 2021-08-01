Karabük'te devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu
Karabük'te devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Karabük'te devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Salih Işık (30) idaresindeki 78 BS 838 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde Volkan Feyizoğlu (45) yönetimindeki 78 AAS 495 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 78 BS 838 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen otomobilde bulunan sürücü Salih Işık ve yanındaki Tuğçe (27) ile Yağız Efe Işık (4) kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu