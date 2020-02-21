Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rüstem Y. (47) idaresindeki motosiklet, Öğlebeli Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Rüstem Y, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza yerine gelen sürücünün yakınları ile polisler arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.