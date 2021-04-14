Karabük'te devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı
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Karabük'te devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı

Karabük'te kontrolünü kaybederek devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'te kontrolünü kaybederek devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen R.D. idaresindeki 78 DB 283 plakalı kamyonet, Kayı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.D, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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