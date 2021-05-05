Devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı
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Devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde, ormanlık alanda devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, ormanlık alanda devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Ersin Karaca yönetimindeki 78 AAT 017 plakalı Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet, Derebaşı köyü yakınlarındaki orman yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Bir süre sürüklendikten sonra yolun kenarında devrilerek ters duran kamyonetin sürücüsüyle Mustafa Merhamet (25), Fadime Tuğlu (23), Merve İnan (28) ve Süleyman Semercioğlu (30) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Yenice Orman İşletme Müdürlüğü personeli olduğu ve görevden döndükleri belirtildi.

Devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı
Devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı
Devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı
Devrilen kamyonetteki 5 orman çalışanı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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