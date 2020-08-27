Karabük'te dere yatağına düşen kişiyi ekipler kurtardı Karabük'te dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden dere yatağına düşen kişi, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Karabük'te dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden dere yatağına düşen kişi, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kayabaşı Mahallesi, Köprübaşı mevkisine giden polis ekipleri, Yusuf A'nın dere yatağına düştüğünü gördü.

Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Dere yatağından sedyeyle güçlükle çıkartılan Yusuf A, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA