Karabük'te dere ıslah çalışması sırasında tarihi köprü ortaya çıktı
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Karabük'te dere ıslah çalışması sırasında tarihi köprü ortaya çıktı

12.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:41
Karabük'te dere ıslah çalışması sırasında tarihi köprü ortaya çıktı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, dere ıslah çalışması sırasında tarihi köprü ortaya çıktı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, dere ıslah çalışması sırasında tarihi köprü ortaya çıktı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaz üretim çiftliği kuracakları alanı taşkından korumak için yanından geçen Kavak Deresi'nde ıslah çalışması yürüttüklerini söyledi.

Çalışma sonucunda tarihi "Katır Yolu"nda kesme taşlarla yapılmış köprü ve taş kaldırımlı yolun tüm güzelliğiyle ortaya çıktığını anlatan Ertuğrul, "Çiftlikteki çalışmalara paralel olarak köprünün bozulan bazı kısımlarını da tamir ederek bu kültür mirasını gelecek kuşaklara aktaracağız." dedi.

Tarihi köprünün ve taş kaldırımlı yolun kültür varlığı olarak tescil edilmesini istediklerini belirten Ertuğrul, "1956 yılında Eflani-Safranbolu arasında kara yolu yapılıncaya kadar bu köprü kullanılıyordu. Kara yolu açılınca bu yol terk edildi. Yol kullanılmayınca tabiat köprünün üzerini kapattı. Biz orayı yeniden ele alıp çalışma başlatınca köprü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, "Köprü Bizans ya da Roma döneminden kalma. Roma dönemi mimari yapılarına benziyor. Yolun her iki tarafındaki taş kaldırımlarda, kaldırımın yanındaki bloklarda muazzam bir işçilik var. Köprü ve taş kaldırımlı yol çok özenilerek yapılmış. Köprünün genişliği ve uzunluğu yaklaşık 4'er metre." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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