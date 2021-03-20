Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi

20.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:16

- Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi Karabük'te her hafta açıklanan vaka tablosundaki artışın ardından denetimler arttırıldı.

- Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi

KARABÜK - Karabük'te her hafta açıklanan vaka tablosundaki artışın ardından denetimler arttırıldı. Kentin en işlek caddesi Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içerek yürüyen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük'te son iki haftada yüz bin kişide vaka sayısı 21.41 oranında artarak 47.21'e yükseldi. Kısa sürede artışa geçen vaka sayısının ardından kentte denetimler sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin en kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kemal Güneş Caddesi'nde görevlendirilen bekçiler durdukları vatandaşlara GBT sorgusu yaptıktan sonra yeni tip korona virüs tedbirlerine karşı bilgilendirmelerde bulunuyor.

Polis ekipleri İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda sigara içilmesinin yasaklandığı caddede yürüyerek sigara içen bir kişiyi durdurarak hakkında işlem yaptı.

Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi
Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi
Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi
Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Jason Statham Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Halis Özkahya Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 18:26:18. #1.15#
title