Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi

- Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi Karabük'te her hafta açıklanan vaka tablosundaki artışın ardından denetimler arttırıldı.

- Karabük'te denetimler artırıldı, sigara içen bir kişiye ceza kesildi

KARABÜK - Karabük'te her hafta açıklanan vaka tablosundaki artışın ardından denetimler arttırıldı. Kentin en işlek caddesi Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içerek yürüyen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük'te son iki haftada yüz bin kişide vaka sayısı 21.41 oranında artarak 47.21'e yükseldi. Kısa sürede artışa geçen vaka sayısının ardından kentte denetimler sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin en kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kemal Güneş Caddesi'nde görevlendirilen bekçiler durdukları vatandaşlara GBT sorgusu yaptıktan sonra yeni tip korona virüs tedbirlerine karşı bilgilendirmelerde bulunuyor.

Polis ekipleri İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda sigara içilmesinin yasaklandığı caddede yürüyerek sigara içen bir kişiyi durdurarak hakkında işlem yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI