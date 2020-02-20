Karabük'te denetim seferberliği
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Karabük'te denetim seferberliği

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler devam ediyor.

20.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:49
Karabük'te denetim seferberliği

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanı 'nin talimatıyla 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında ekipler tarafından denetimler yapıldı.


Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından kasap şarküteri, bakkal, market, takviye edici gıda, aktar, büfe ve benzeri satış yerlerinde denetimler yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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