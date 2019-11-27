Karabük'te DEAŞ operasyonu
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Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük'te DEAŞ operasyonuKARABÜK - Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

27.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:14
Karabük'te DEAŞ operasyonu

'te DEAŞ operasyonu

KARABÜK - Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Karabük'te DEAŞ operasyonu
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