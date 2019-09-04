Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

04.09.2019 17:36
Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu A.S.A.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.

Karabük'te DEAŞ operasyonu
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et