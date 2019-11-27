Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı
Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltıKARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.
Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltı
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan E.C.E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Videosu: Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı