Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı
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Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltıKARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.

27.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:30
Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltı

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan E.C.E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı
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