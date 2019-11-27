Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Suriyeli E.C.E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.