Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltıKarabük'te, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

02.09.2019 18:18
Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltı

Karabük'te, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında kentte yaşayan A.D.'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı
Kaynak: DHA
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