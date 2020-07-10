Karabük'te darbe girişiminin 4 .yılı programlarla anılacak Karabük'te 15 Temmuz darbe girişiminin 4.yılı düzenlenecek çeşitli programlarla anılacak.

Karabük'te 15 Temmuz darbe girişiminin 4.yılı düzenlenecek çeşitli programlarla anılacak.

Karabük Valiliği tarafından açıklanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı 14 Temmuz Salı Günü Safranbolu'dan Karabük istikametine gerçekleştirilecek olan bisiklet turu ile başlayacak. İki gün boyunca sürecek etkinlikte 15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın mezarı ziyaret edilecek. Karabük Kent Meydanı'nda 20.00-24.13 saatleri arasında yapılacak olan anma programları düzenlenecek. - KARABÜK

Kaynak: İHA