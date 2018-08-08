Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi altında yürütülen Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi kapsamında Karabük'te damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, törende yaptığı konuşmada, projeyle yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak akrabalı yetiştiricilikten kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi ve işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılmasının amaçlandığını söyledi.

Proje kapsamında Karabük'te 13 yıldır damızlık koç dağıtımı yapıldığını ifade eden Şahin, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiricilere yüzde 75 devlet katkılı olarak dağıtımı yapılan damızlık koçların, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri bünyesindeki Halk Elinde Islah Projesi'nin elit sürülerinden temin edildiğini kaydetti.

Şahin, dağıtımı gerçekleştirilen 123 damızlık koçla birlikte son 5 yılda Karabük'te toplam 300 koç dağıtımı yapıldığını sözlerine ekledi.