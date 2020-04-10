Karabük'te Covid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te Covid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti - Haberler
Necati Pınarbaşı, Koronavirüs, Karabük, Güncel

Karabük'te Covid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti

Karabük'te rahatsızlığından dolayı hastaneye giden ve burada yapılan tetkiklerde Korona Virüs'e yakalandığı belirlenen 78 yaşındaki bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:13
Karabük'te Covid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti

Karabük'te rahatsızlığından dolayı hastaneye giden ve burada yapılan tetkiklerde Korona Virüs'e yakalandığı belirlenen 78 yaşındaki bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Daha önce By-Pass ameliyatı olan ve 1 hafta önce de rahatsızlığından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 78 yaşındaki Necati Pınarbaşı'ya yapılan tetkiklerinde Korona Virüs'e yakalandığı tespit edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde Korona Virüs tedavisine başlanan yaşlı adamın, eşi ve yakınları da evlerinde karantinaya alınmıştı. Bir hafta süren mücadeleye rağmen virüsten dolayı hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi.

Cenaze aracından indirilmeden namazı kılındı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Pınarbaşı'nın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte toprağa verildi.

Karabük'te son 10 gün içerisinde Korona Virüs'ten (Covid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Karabük'te Covid-19'dan 4. kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:48:50. #1.14#
title