Karabük'te Çöplük Sorunu

AK Parti Karabük milletvekilleri, merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde bulunan şehir çöplüğü sorununa ilişkin incelemelerde bulundu.



Çöplük alanına giden Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, alanda incelemeler yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.



Aşağı Kızılcaören köyü sakinleriyle de görüşen milletvekilleri, çöplüğün kaldırılacağı sözünü verdi.



Milletvekili Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Valilikte biz üç saat süren bir toplantı yaptık. Artık burası çöp toplama alanı olmaktan çıkıyor. Yeni bir yer bulduk. Sanıyorum 12 ay içerisinde artık çöpü başka yere dökmeyi planlıyoruz." dedi.



Milletvekilleri, daha sonra Karabük Üniversitesi bünyesinde bir hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak havaalanı için belirlenen yerde de incelmelerde bulundu.