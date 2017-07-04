Karabük'te Çöplük Eylemi

Karabük'te köylerinin yakınında bulunan çöplükteki yangından etkilendiklerini belirten vatandaşlar durumu protesto etmek için yol kapattı.



Karabük-Ankara karayolu Asit Köprüsü üstünde toplanan merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyü sakinleri, şehir çöplüğünden gelen dumandan etkilendiklerini öne sürerek eylem yaptı.



Yolu kapatan köylüler, Karabük Valisi Kemal Çeber ile görüşmek istediklerini söyledi.



Bir süre slogan atan vatandaşları Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay sakinleştirmeye çalıştı.



Vergili'nin çöp depolama alanını değiştirme sözü vermesi üzerine ikna olan vatandaşlar, yaklaşık iki saat süren eylemi sonlandırarak dağıldı.



Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve jandarma ile polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol ise trafiğe yeniden açıldı.



Bu arada, araçlarıyla hastaneye giderken kapatılan yolda kalan iki hamile kadın için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ambulanslara alınan kadınların hastaneye ulaşması sağlandı.



Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyü yakınında bulunan şehir çöplüğünde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerince iş makineleri de kullanılarak söndürülmüştü.