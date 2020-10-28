Son dakika haberleri! Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri! Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

28.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:54

Son dakika haber: Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Kent merkezine yakın bir bölgedeki çöp toplama sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İş makineleriyle de destek verilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri! Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri! Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri! Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri! Çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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